Telão despenca e atinge integrantes da boyband Mirror durante show

Três membros da boyband Mirror se feriram durante um show do grupo no Coliseu de Hong Kong, na China, nesta quinta-feira, 28, após um telão cair sobre o palco e atingi-los.

Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram o momento exato do acidente. Os outros integrantes interromperam suas performances imediatamente e correram pra ajudar.

De acordo com a polícia local, pelo menos três pessoas ficaram feridas e dois dançarinos foram enviados conscientes para o Hospital Queen Elizabeth. Já o hospital informou à imprensa que "um homem com uma lesão no pescoço estava em estado grave, enquanto outro estava em condição estável após um ferimento na cabeça".

Serious accident at Mirror concert -HONG KONG pic.twitter.com/wvPYgrMjF4 — Cristan Siu (@CristanSiu) July 28, 2022

Pedido por mais segurança

Fãs já tinham pedido por mais segurança durante os shows da banda porque esse foi o segundo acidente registrado. No segundo dia de apresentações, um dos integrantes, Frankie Chan Sui, caiu do palco. Ele estava fazendo um discurso quando despencou de cerca de um metro em frente à plateia.

O público notou outros problemas e resolveu pedir por mais segurança com uma petição on-line que reuniu mais de 10 mil assinaturas em menos de 12 horas, na última terça-feira, 26.