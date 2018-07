Técnicos minimizam entalhe na Endeavour

Técnicos da missão do ônibus espacial Endeavour à Estação Espacial Internacional (ISS) concluíram que o dano sofrido pelo escudo térmico durante a decolagem não é ameaça à segurança da tripulação. O entalhe na peça tem 9 cm por 5 cm. Mas parte da abertura vara todas as camadas protetoras, deixando só uma cobertura de tecido entre o alumínio da fuselagem e os mais de 1.000° C gerados pelo atrito com o ar durante a reentrada. AP