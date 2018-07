Teatro da Mooca recebe shows gratuitos de música brasileira no fim de semana

Cantor Renato Teixeira Foto: Armando Lima/FotoRepórter/AE

A música regional brasileira ganha espaço no Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo neste fim de semana, com apresentações gratuitas. Sobem ao palco no sábado, 27, o grupo instrumental Bandinha Popular e a dupla Irmãs Galvão e, no domingo, 28, o cantor Renato Teixeira.

A Bandinha Popular aborda referências musicais brasileiras, com clássicos da música caipira. A dupla das Irmãs Galvão - Mary e Marilene - já tem quase 70 anos de carreira. Juntos, eles apresentam o show O cancioneiro caipira, para interpretar os sucessos da dupla e da música interiorana, como Moreninha Linda, de Tonico e Tinoco, e Beijinho Doce, composição de Nhô Pai. Também entram no repertório canções de choro, maxixe e baião.

Na companhia de seu filho Chico Teixeira e de seu amigo violonista Natan Marques, o cantor Renato Teixeira traz repertório composto por alguns dos maiores sucessos de sua carreira. Autor de diversas músicas populares conhecidas na voz de outros intérpretes, o artista é responsável por sucessos como Dadá Maria, cantada por Gal Costa, Madrasta, interpretada Roberto Carlos, e Romaria, eternizada por Elis Regina.

Serviço

Bandinha Popular e Irmãs Galvão

Sábado, 27, às 21h

Renato Teixeira

Domingo, 28, às 19h

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo. Avenida Paes de Barros, 955

Grátis