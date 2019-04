Taylor Swift lança clipe da inédita ‘ME!’, música com Brendon Urie

"ME!" é a primeira música divulgada do sétimo álbum de inéditas de Taylor Swift, ainda sem título ou data de lançamento anunciados Foto: Reprodução Youtube

Taylor Swift lançou na madrugada desta sexta-feira, 26, sua primeira música inédita em quase dois anos. “ME!” é o carro-chefe de divulgação do sétimo álbum de inéditas da cantora, ainda sem data de lançamento anunciada.

Em entrevista à emissora ABC, Taylor afirmou que a música é sobre aceitar e celebrar sua individualidade: “Eu acho que, com a música pop, nós temos a habilidade de criarmos melodias que grudam na cabeça das pessoas e eu só quero que essa faça com que elas se sentirem melhores sobre si mesmas.

A faixa é uma parceria entre Taylor e Brendon Urie, vocalista da banda Panic! at the Disco, que tem show marcado no Brasil em 03 de outubro, quando se apresentará no Palco Mundo do Rock In Rio. Essa é a primeira colaboração entre os artistas, que dividem a composição e produção da faixa com Joel Little, o mesmo nome por trás de “Royals”, da Lorde.

Assista abaixo ao videoclipe de "ME!", parceria entre Taylor Swift e Brendon Urie: