Taylor Swift anuncia lançamento de regravação da música 'This Love'

A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento da faixa This Love (Taylor's Version) para a madrugada desta sexta-feira, 6. A música é uma regravação da faixa presente no álbum 1989, lançado originalmente em 2014, e faz parte da trilha sonora do filme O Verão Que Mudou Minha Vida, da Amazon Prime Video.

Para anunciar a novidade, a artista fez uma publicação no Instagram e escreveu: "Obrigada Jenny Han por estrear minha versão de This Love no trailer de O Verão Que Mudou Minha Vida. Eu sempre tive muito orgulho dessa música e estou muito emocionada em relação à essa reviravolta – This Love (Taylor’s Version) sai hoje à meia-noite".

O filme está previsto para chegar ao catálogo da plataforma de streaming no dia 17 de junho e é uma adaptação do livro da escritora Jenny Han, que conta a história de um triângulo amoroso entre uma garota e dois irmãos.

Essa é a segunda música do álbum 1989 regravada por Taylor. A primeira foi Wildest Dreams, lançada em setembro de 2021 para a trilha sonora do filme Spirit: O Indomável.

Vale lembrar que a cantora tem o projeto de regravar os seus primeiros seis álbuns, com o objetivo de recuperar os direitos das próprias canções, que foram compradas pelo empresário Scooter Braun. Ela já regravou os discos Fearless e Red.