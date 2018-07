Talidomida é avaliada após casos de malformação

Três crianças com deficiências físicas provocadas pelo uso de talidomida nasceram no Brasil nos últimos dois anos. O problema, investigado pelo Ministério da Saúde, foi tema de um artigo publicado na última edição da revista especializada Pesquisa de Malformações em Nascituros e reavivou a polêmica sobre a conveniência do uso da talidomida - uma droga que ficou proscrita durante anos, justamente pela gravidade dos efeitos colaterais que provoca em fetos. Diante da publicação, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, encomendou a seus auxiliares um relatório sobre os riscos e benefícios do uso da droga no País. "Muitos especialistas afirmam que a droga é muito eficaz e barata para o tratamento de determinadas doenças. Mas, por causa de suas características, é preciso um acompanhamento muito rígido sobre o seu uso", afirmou. O ministro afirmou que a proposta de nova proibição da droga é uma discussão que está ainda em aberto. "Vamos ver o relatório. Precisamos verificar os benefícios e perigos."