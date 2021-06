Tadeu Schmidt se emociona ao receber primeira dose da vacina contra covid-19

Tadeu Schmidt compartilhou registros da imunização nas redes sociais Foto: Instagram/ @tadeuschmidt

Tadeu Schmidt tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira, 29. Em publicação nas redes sociais, o apresentador do Fantástico compartilhou a emoção.

Ele foi imunizado com a AstraZeneca e foi acompanhado pela mulher, Ana Cristina, com quem está casado há 23 anos. Tadeu relatou que gostaria que as filhas, Valentina, de 18 anos, e Laura, de 16 anos, estivessem presentes, mas as duas não puderam comparecer.

"Como eu esperei por este momento! Parecia que nunca ia chegar! E como foi emocionante! Eu fui para o posto crente que ia chegar lá, vacinar e ir embora, como se fosse uma ida ao supermercado. Mas, todas as lembranças e emoções deste ano de pandemia explodiram na minha cabeça de uma vez só. E minha mulher ali comigo, chorando, tentando filmar", escreveu.

"Eu entrei numa espécie de transe. No vídeo, parece que eu estou ouvindo as instruções, vendo a seringa e agradecendo. Mas, a verdade é que eu só estava respondendo no automático, sem absorver nada, sem conseguir me concentrar em nada (...) Queria que minhas filhas estivessem comigo, para dividir essa emoção. Aqui em casa, a gente exagera nos cuidados. E perceber o comecinho do fim desse drama mexe muito conosco", continuou.

Na legenda da publicação, Schmidt também comentou que a profissional que aplicou a vacina nele, chamada Amanda, se parecia com as filhas dele e agradeceu o cuidado que ela teve. Por fim, o jornalista explicou que, mesmo com a alegria da imunização, ele estava dividido com um sentimento de tristeza.

"Lamento profundamente que tanta gente tenha morrido antes de poder sentir a mesma emoção que eu sinto agora. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado. Deixo aqui minha solidariedade. Ainda temos muita luta pela frente. Mas, vamos vencer. Viva a vacina! Viva a ciência! Viva o ser humano! Obrigado", concluiu.