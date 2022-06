SZA lança versão especial de álbum 'Ctrl' com sete faixas novas

SZA lançou versão deluxe de 'Ctrl' com sete novas músicas. Foto: RCA Records

SZA lançou nesta quinta-feira, 9, uma versão especial do seu álbum de lançamento, Ctrl, em comemoração ao aniversário de cinco anos do projeto, que foi apresentado originalmente em 9 de junho de 2017.

Além das 14 músicas já presentes no álbum, a cantora incluiu sete novas faixas. Uma delas é uma versão alternativa de Love Galore, que foi gravada originalmente em parceria com Travis Scott.

As outras seis inéditas são: 2AM, Awkward, Jodie, Miles, Percolator e Tread Carefully. "5 anos é muito tempo. Obrigada por mudar minha vida de maneiras que eu nunca imaginei", escreveu SZA em seu Instagram no anúncio do lançamento.

Ouça: