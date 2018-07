Suzana Salles, cantora e rainha do carnaval de São Luís do Paraitinga

"O carnaval de São Luiz do Paraitinga (interior de São Paulo) é de rua, de marchinha, de cores, fitas e flores. Os luizenses compõem as músicas, criam e costuram suas fantasias, constroem chapéus, tiaras e bonecões que são de tirar o fôlego de tão exuberantes e coloridos. E saem pelas ruas numa alegria pra lá de contagiante. Gente de todas as idades, avós, netos e "manos", todo o mundo canta a plenos pulmões as músicas que formam parte de um repertório de mais de 1.500 canções, agregadas ao longo de 23 anos ininterruptos de Festivais de Marchinhas. O Bloco Juca Teles, que sai ao meio-dia de sábado, sob o sol de "rebenta-mamona", é o que mais me comove. Seu criador, Benito Campos, é um grande carnavalesco e pesquisador das lendas e histórias de sua cidade, e criou o bloco em cima da figura de um escrivão do século passado, que costumava desfilar descalço e de fraque pelas ruas da cidade, conclamando as crianças a festejar o carnaval. Benito faz o mesmo desde a madrugada de sábado, e, de cartola e megafone, faz a Caminhada da Indagação, despertando as pessoas com a seguinte pergunta: "como viver sentindo a passagem do tempo?" Participar de um carnaval assim é uma boa resposta para este filosófico questionamento... Conheci São Luiz do Paraitinga há vinte anos e, desde 1999, participo deste carnaval ativamente.Todos os anos são especiais."