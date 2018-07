Sustentabilidade no 14.º Jovem Cientista

A 14.ª edição do Prêmio Jovem Cientista está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. O tema deste ano, Energia e Meio Ambiente - Soluções para o Futuro, discute a utilização de fontes de energia alternativas, como a solar e a eólica. Os participantes são divididos em cinco categorias: graduado, ensino superior, ensino médio, orientador e mérito institucional. Cada um terá de desenvolver estudos que apontem caminhos para a sustentabilidade. Antes de começar, porém, o interessado precisa escolher uma linha de estudo. Os estudantes de ensino médio podem escrever, por exemplo, sobre fontes renováveis, impactos ambientais e sociais, entre outros. O regulamento com todas as diretrizes está no site (www.jovemcientista.cnpq.br). As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pela internet ou em agências dos Correios. Os vencedores recebem prêmios de até R$ 20 mil. Ganhadores do ensino médio recebem computador e impressora.