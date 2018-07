Suspeito de tráfico de animais é preso

Um checo suspeito de comprar animais em extinção no Brasil foi preso ontem no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia. O negociante foi um dos alvos da Operação Oxóssi, deflagrada pela Polícia Federal há duas semanas, e desde então estava na lista de procurados pela Justiça brasileira. A detenção foi resultado de ação conjunta de agentes da Interpol. A Indonésia assegurou que a extradição do suspeito será concluída em 20 dias.