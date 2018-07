Superintendente da RedeTV pede demissão após gafe da 'musa do impeachment' ao vivo

Elias Abrão, superintendente da Rede TV, anunciou pelo Twitter sua demissão após polêmica Foto: https://twitter.com/eliasabrao?lang=en

Elias Abrão, superintendente da RedeTV!, anunciou no Twitter, neste domingo, 26, seu pedido de demissão.O irmão da apresentadora Sonia Abrão exibiu ao vivo as partes íntimas da modelo Ju Isen durante o programa Bastidores de Carnaval, na sexta, 24.

A gafe ganhou repercussão nas redes sociais. "Amigos, bom dia. Errei feio com o Hulk (uma referência à pintura corporal verde de Ju Isen). Já pedi meu desligamento da RedeTV!. Às vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar. Abraços", escreveu Abrão em seu perfil do Twitter na madrugada deste domingo.

A cena de nudez explícita aconteceu durante uma entrevista da repórter Léo Aquilla, que pediu para Ju mostrar sua pintura. Ao agachar, a câmera acabou mostrando mais do que devia.

Essa não é a primeira vez que a modelo se envolve em polêmica. Em 2016, ela ficou conhecida como "musa do impeachment" ao ficar completamente nua durante manifestação contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Também no ano passado, Ju Isen causou polêmica ao tentar desfilar no carnaval paulistano, pela Unidos do Peruche, com um tapa-sexo anti-Dilma. Impedida pela agremiação, voltou a ficar nua e precisou ser retirada do Sambódromo do Anhembi.

Amigos, bom dia. Errei feio com o Hulk. Já pedi meu desligamento da RedeTv. As vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar. Abs. Elias. — Elias Abrão (@eliasabrao) 26 de fevereiro de 2017

Até a publicação desta reportagem, o E+ não conseguiu contato com a RedeTV!.