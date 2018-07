Supercomputador reforça análise de mudança climática

O Brasil deve se tornar um dos cinco ou seis países com maior capacidade para o estudo de mudanças climáticas graças a um supercomputador que será instalado no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Inpe, em Cachoeira Paulista. A máquina será capaz de processar 15 trilhões de operações matemáticas por segundo. Previsto para entrar em funcionamento em 2009, o equipamento será o cérebro da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e de um novo programa temático na mesma área que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) planeja lançar em agosto. O MCT está financiando R$ 35 milhões para a compra da máquina e a fundação paulista, R$ 13 milhões. O supercomputador deverá aumentar entre 50 e 100 vezes a capacidade atual de processamento do Inpe.