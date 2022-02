Super Junior revela detalhes do álbum ‘The Road: Winter for Spring’

Em imagem teaser do novo álbum do Super Junior, o grupo aparece completo com os 9 integrantes Foto: Instagram @superjunior

A banda k-pop Super Junior divulgou, na noite de terça-feira, 15, o primeiro teaser de seu novo álbum especial. Anteriormente, no último domingo, 13, o grupo anunciou o comeback nos stories da conta oficial do Instagram e não revelou muitos detalhes.

Agora, no entanto, a data de lançamento do The Road: Winter for Spring foi divulgada e está marcada para o dia 28 de fevereiro.

Além da imagem do teaser, o grupo também fez várias publicações que mostram os itens que integram o álbum especial, como photocards, álbum de fotos, poster, entre outros.

Esse será o primeiro trabalho do Super Junior desde março de 2021, quando lançou o 10º álbum de estúdio, The Renaissance.

Um detalhe que chamou a atenção e animou os fãs 'k-popers' foi a aparição dos nove integrantes na foto promocional, já que o cantor Heechul estava afastado do grupo por problemas de saúde.