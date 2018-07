Os secretários de Saúde do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul definiram ações conjuntas no combate à nova gripe após a divulgação, anteontem, de balanço sobre a doença nos Estados. Eles decidiram pedir por tratamento diferenciado do Ministério da Saúde no possível enfrentamento de uma segunda onda da doença, em 2010.