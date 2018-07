A combinação de suco de toranja (fruta cítrica conhecida em inglês como grapefruit) com um remédio contra câncer aumenta sua eficácia e permite que doses menores sejam usadas, diz estudo da Universidade de Chicago. Segundo o médico Ezra Cohen, o suco "pode aumentar de três a cinco vezes os níveis de certos remédios no sangue", mas ele avisa que se trata de uma prova clínica inicial, com número baixo de participantes.