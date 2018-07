Substância usada em bioplastia pode ser absorvida e provocar inflamação

O polimetilmetacrilato, substância utilizada em técnicas sem cortes de preenchimento estético popularmente conhecidas como bioplastias, pode ser absorvido pelas células e provocar inflamações ou mudar de lugar no organismo, gerando deformidade e até mutilação nos pacientes. A constatação é de um estudo feito pelo cirurgião plástico e membro da Academia Nacional de Medicina Claudio Cardoso de Castro. O resultado do trabalho do médico reacendeu a polêmica em torno do uso estético dessa substância injetável, originalmente empregada na fabricação de próteses ortopédicas e ortodônticas. Há alguns anos, o produto, chamado de PMMA, vem sendo adotado em técnicas de modelagem do corpo feitas em consultórios, clínicas de estética e até salões de beleza. Sua utilização é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para corrigir problemas estéticos no nariz, queixo, orelhas, molares e contorno facial. A ideia da pesquisa surgiu por causa do número de pacientes que chegavam com complicações causadas pelo uso do PMMA ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde Castro dá aula. Com uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj), o cirurgião reuniu 21 pacientes com imperfeições estéticas nas orelhas e que concordaram em ter a substância injetada nos lóbulos. "Essa característica facilitou a retirada do material para análise posterior." Seis meses depois, a substância foi retirada e levada para estudo histopatológico. A análise constatou que em todos os casos houve absorção do PMMA pelo organismo. Além disso, 20 tiveram infiltração e houve formação de nódulos em 19 deles. "A absorção pelos tecidos demonstra que o preenchimento não é permanente e que há migração", disse Castro. Para ele, o que acontece com PMMA é equivalente ao silicone líquido. "Os fabricantes dizem que as complicações são decorrentes da má colocação, mas o que a pesquisa constatou é que os problemas são da própria substância", afirmou. RECOMENDAÇÕES O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, José Tarik, recomenda que a substância seja utilizada apenas para pequenos procedimentos de até 2 ou 3 mililitros em regiões da face. Em alguns casos, o PMMA é injetado em doses de até 400 mililitros, como nas nádegas. "É trabalho para médicos. Não deveria ser utilizado com fins estéticos. Deve ser feito com muita cautela e com um profissional reconhecido", alerta Tarik, acrescentando que existem algumas áreas do corpo onde há mais complicações, como perto do nariz e nos lábios.