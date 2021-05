'Stranger Things': Netflix divulga novo teaser da 4ª temporada; assista

Eleven aparece presa em laboratório com Dr. Brenner em teaser da nova temporada de 'Stranger Things' Foto: Youtube/ Netflix Brasil

A Netflix divulgou mais um teaser da quarta temporada de Stranger Things nas redes sociais nesta quinta-feira, 6. A primeira prévia foi compartilhada no mês de fevereiro e surpreendeu os fãs da série, pois Hopper, o xerife interpretado por David Harbour, aparece vivo.

Desta vez, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, surge presa em um laboratório parecido com aquele no qual ela foi criada pelo Dr. Brenner, interpretado por Matthew Modine, na primeira temporada.

Apesar de Brenner ter sido supostamente morto pelo demogorgon no início da série, o novo teaser mostra que ele pode estar vivo. Isso porque a voz dele chama pelo nome da protagonista no vídeo: "Eleven, você está ouvindo?", pergunta.

Em seguida, crianças que estão no laborátorio chamam a voz de "papa", assim como a protagonista o chamava. "Tenho algo muito especial planejado para vocês hoje", completa o personagem. A descrição do vídeo não traz nenhuma informação sobre a nova temporada, apenas os números misteriosos "002/004".

A produção de Stranger Things foi retomada em setembro do ano passado, após uma pausa por conta da pandemia da covid-19. As temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo da Netflix, porém ainda não há previsão de estreia para os episódios inéditos.