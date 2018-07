STF vai julgar ressarcimento

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, prometeu que "até como homenagem" ao médico José Aristodemo Pinotti, o tribunal deve julgar, no segundo semestre, ação que questiona o ressarcimento de planos de saúde ao SUS. Pinotti era um dos principais defensores de que os planos reembolsassem os cofres públicos pela assistência a clientes de convênios. No velório do médico, Mendes, amigo de Pinotti, disse que nos últimos anos o especialista auxiliou o Supremo tecnicamente em vários temas relativos à saúde, incluindo a última audiência sobre acesso a medicamentos não ofertados pelo SUS. Ontem pela manhã, a Prefeitura de São Paulo informou a extinção da Secretaria Especial da Mulher, cargo ocupado nos últimos meses por Pinotti. A medida surpreendeu auxiliares e amigos do médico que estavam no velório. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), no entanto, disse em nota que as atribuições da pasta, entre elas integrar a assistência à mulher no município, serão incumbência da Secretaria Municipal da Saúde. Presente ao velório, o secretário da Saúde, Januário Montone, disse desconhecer a alteração, mas afirmou que o trabalho continuaria."Vai ser extinta porque era uma secretaria especial. É uma secretaria que não tem cargos", disse Kassab ao chegar ao velório.