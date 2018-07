Liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello suspendeu a lei de São Paulo que, a partir do próximo dia 1.º, proíbe a comercialização no Estado de produtos que contenham amianto. O ministro alega que o plenário do Supremo ainda não julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a legislação.