Spotify anuncia 'Bocas Ordinárias', primeiro podcast original com vídeo no Brasil

Julio Beltrão, João Luiz Pedrosa, Mc Soffia, Pathy dos Reis e Beto Estrada, apresentadores do podcast 'Bocas Ordinárias'. Foto: Spotify

O Spotify anunciou nesta quinta-feira, 7, o lançamento de Bocas Ordinárias, o primeiro podcast original com vídeo no Brasil. Com estreia marcada para o dia 19 de julho, a produção será apresentada pelo professor e ex-BBB João Luiz Pedrosa, a youtuber Pathy dos Reis, a rapper MC Soffia, o publicitário Julio Beltrão e o podcaster Beto Estrada.

"Nosso objetivo é trazer bate-papos de forma leve e descontraída. A cada episódio, os convidados vão debater e conversar sobre os mais variados assuntos, que vão desde os desafios profissionais até aquela fofoca ordinária que eles só contam para os amigos. A experiência do original Spotify Bocas Ordinárias fica ainda mais completa com os vídeos. Tenho certeza que o público vai adorar acompanhar as entrevistas e perceber o quanto a gente se divertiu durante as gravações", diz Júlio Beltrão.

Os episódios do Bocas Ordinárias serão lançados semanalmente e os apresentadores recebem personalidades convidadas para um bate-papo instigante, provocador e recheado de bom-humor. As conversas giram em torno de assuntos como carreiras, trajetórias e projetos futuros e o podcast promete ser um dos grandes lançamentos originais do Spotify em 2022.

Capa do podcast original Spotify 'Bocas Orginárias'. Foto: Spotify

Sobre a escolha do nome da produção, Pathy dos Reis comenta: "Desde os primeiros encontros entre toda equipe nós já percebemos que o nome Bocas Ordinárias representava exatamente o tom que o podcast teria. Afinal, uma boca ordinária é aquela que respeita a todos, mas que não se isenta das verdades que devem ser ditas e debatidas".

No Spotify, os podcasts com vídeo são flexíveis para serem consumidos de acordo com a preferência de casa usuário, pois podem ser assistidos em primeiro plano com o vídeo em tela cheia ou podem apenas ser escutados enquanto o vídeo fica em segundo plano.

No Brasil e na América Latina, o streaming testou a funcionalidade de vídeo pela primeira vez em janeiro deste ano, com o projeto especial do podcast Podpah, que teve sete episódios com vídeo apresentados por Mítico e Igão e personalidades convidadas.