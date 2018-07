Spa para felinos

A vida dos bichanos, por mais fácil que pareça, não é tão mole assim. É preciso muita cabeça fria para administrar uma casa o dia todo. Isso mesmo. Todo o tempo que estou no jornal, quem cuida do nosso ?lar doce lar? são o Bono e a Dylan. À noitinha, quando chego em casa, ela está sempre impecável. Não só comidinhas especiais são a recompensa para tamanha obediência. Sempre faço uma sessão de massagem neles. Pense nas costas de uma pessoa e faça os mesmos movimentos nas costinhas deles (com menos força, claro). Entre os olhos, é possível também massagear o local com a ponta do dedo de forma circular (o chamado terceiro olho). Uns dias atrás, utilizei uma daquelas rodinhas de madeira para deslizar sobre seus corpinhos. Eles amaram. Dê uma olhada na foto do Bono logo após uma sessão de massagem. Use a imaginação e deixe seus gatos menos estressados. Eles merecem. Marco Bezzi, 32, e Bono, 1 , trazem toda semana dicas e histórias para os pets e seus donos. E-mail: vidadepet@yahoo.com.br