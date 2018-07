SP vai gastar R$ 8 mi contra hepatite viral

A Secretaria de Estado da Saúde lançou ontem o Plano Estadual de Prevenção e Controle das Hepatites Virais. O programa estabelece metas para os próximos quatro anos, como vacinar contra a hepatite B 90% dos adolescentes do Estado, aumentar em 50% a detecção da infecção pelo vírus da hepatite C e em 60% a notificação de novos casos. Segundo a secretaria, existem hoje cerca de 400 mil pessoas com hepatite B e 500 mil com hepatite C no Estado. O programa terá orçamento de R$ 8 milhões por ano.