SP terá hospital só para homens

O governo de São Paulo pretende inaugurar no final deste ano o primeiro hospital do Brasil voltado à saúde do homem. O Centro de Referência da Saúde do Homem funcionará num andar do Hospital Brigadeiro, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, que está sendo reformado por R$ 18 milhões. O hospital reunirá médicos especializados em andrologia e urologia, por exemplo. No mesmo local serão feitas consultas, exames e cirurgias. O anúncio foi feito pelo governador José Serra.