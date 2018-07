SP terá 1º ano em escola infantil

Em 2010, com a implantação do ensino fundamental de duração de nove anos, a cidade de São Paulo terá crianças fazendo o primeiro ano em escolas de educação infantil (Emeis). Quem afirma é o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, que continua no cargo na próxima gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Com a mudança, mais crianças passam a chegar todos os anos ao ensino fundamental. Resta à secretaria duas possibilidades. Uma é fazer o primeiro ano do fundamental coincidir com o último ano da Emei. A outra é sobrecarregar as Emefs (escolas de educação fundamental) - em número insuficiente - com os novos alunos. Schneider reconhece que manter as crianças nas Emeis não é o ideal, mas diz que nas escolas de algumas regiões, como Campo Limpo, Jardim Ângela, Capela do Socorro, Perus, Pirituba, Itaim Paulista, Lajeado, São Miguel e Perus será impossível garantir a presença dos alunos do primeiro ano nas Emefs. "Essas são regiões que tanto nós como o governo do Estado temos quase utilização da capacidade plena", afirma. Segundo Schneider, para 2009 o aumento de 8,75% do salário dos professores está garantido e mais 8,75% devem ser pagos em 2010. No mesmo ano entra em vigor a remuneração estabelecida pelo plano de metas, definidas pelas escolas com base no desempenho dos alunos. "A partir do ano que vem começamos a discutir com as escolas o plano de metas que terá impacto na gratificação salarial de 2010", diz. BAIRROS EDUCADORES Nos planos de Schneider está também a elevação de quatro bairros paulistanos à categoria de bairros-educadores. Além de Heliópolis que já havia sido anunciado como integrante do projeto, São Miguel Paulista, Jardim Ângela, Paraisópolis e Perus devem integrar os planos da secretaria municipal. O projeto prevê a integração com outras pastas. "A idéia do prefeito é integrar atividades de outras secretarias, como saúde, esportes, assistência social", explica.