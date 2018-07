Policiais ambientais apreenderam 500 peças de palmito juçara in natura em um depósito na zona rural de São Miguel Arcanjo, 179 km a oeste de São Paulo. O palmito foi retirado ilegalmente do Parque Estadual Carlos Botelho. Um homem que se encontrava no local foi detido e autuado por crime ambiental. Foi aplicada multa de R$ 62 mil.