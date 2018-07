SP registra mais 6 mortes por gripe suína em 10 dias

Quatro moradores da capital - entre eles uma grávida - um da Grande São Paulo e um do interior morreram entre 12 e 21 deste mês em decorrência da gripe suína. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou todos os casos ontem, quando o resultado final dos exames ficou pronto. Acompanhe o ritmo mundial da pandemia Saiba como age o vírus influenza A(H1N1) Tire suas dúvidas a respeito da gripe suína Com os seis óbitos, o total de mortes no Estado em decorrência da nova gripe sobe para 9; no País, com a primeira morte registrada no Paraná, para 22. O Rio Grande do Sul, onde duas cidades decretaram anteontem situação de emergência, tem 11 mortes e o Rio, 1 (mais informações nesta página). Até ontem, segundo a Secretaria da Saúde, a capital paulista tinha confirmado 385 casos da doença. Novo boletim do Ministério da Saúde com o total de registros deve ser divulgado hoje. PERFIL A primeira morte por gripe suína na capital foi de uma mulher de 68 anos, ocorrida no dia 12. A paciente tinha doença do coração não especificada, hipertensão arterial, diabete e asma. Das mortes divulgadas ontem, a mulher é a única com fatores de risco confirmados. O Estado divulgou os demais casos após o secretário municipal da Saúde, Januário Montone, ter anunciado a morte da idosa pela manhã. Uma grávida de 27 anos, que morreu no dia 14, foi a segunda vítima da cidade. Ela passou por cesariana no dia 9, quando procurou uma unidade de saúde já com febre, tosse e dor torácica. O bebê passa bem. A terceira vítima da capital também é mulher, de 44 anos. Ela começou a ter febre, tosse, dor de garganta, diarreia, dor muscular e falta de ar no dia 11. Internada com insuficiência respiratória aguda, diarreia e cianose (coloração azulada da pele e das mucosas) das extremidades no dia 17, morreu um dia depois. A única vítima do sexo masculino tinha 50 anos. Não há relatos de problemas de saúde que pudessem agravar seu estado. Morto anteontem, tinha sido internado no dia 17. Pessoas com 50 anos ou mais são minoria no perfil das infecções confirmadas na capital. A maioria dos 385 casos da doença está entre os 20 e 49 anos ou 10 a 19 anos. A divisão por sexo é pouco expressiva, com uma leve predominância dos homens sobre as mulheres - 208 contra 177. A área mais afetada do município é a centro-oeste. O perímetro concentra tanto distritos nobres, como Alto de Pinheiros e Jardim Paulista, como menos valorizados, mas movimentados, como a Sé e a República. Há mais de 1 caso confirmado para cada 10 mil habitantes nessa região. OUTRAS CIDADES A quinta morte ocorreu em Indaiatuba, região de Campinas. É de uma mulher de 26 anos, que começou a apresentar sintomas no dia 7. Ao ser internada, no dia 16, tinha amidalite, bronquite e sinusite. O quadro evoluiu para pneumonia e ela morreu no dia 17. A sexta, ocorrida na noite de ontem em Osasco, é a de uma mulher de 23 anos que não tinha relação com as outras duas pessoas que morreram na cidade. No Paraná, foi informada uma morte ocorrida no dia 14, a de uma mulher residente na região de Jacarezinho, norte do Estado. A idade e a cidade da vítima não foram informadas. A Secretaria da Saúde de Campinas investiga outros cinco óbitos na região. Um sexto que vinha sendo analisado foi descartado para gripe suína e confirmado para a influenza sazonal (gripe comum). Até ontem, havia 53 contaminações confirmadas e 70 suspeitos. Em São Bernardo do Campo, a Secretaria Municipal da Saúde trata como suspeito o caso de um homem de 37 anos, que morreu na sexta-feira. A cidade tem 15 casos. VITOR SORANO, EVANDRO FADEL, FELIPE ODA E FELIPE GRANDIN