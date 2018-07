A partir de janeiro de 2008, a venda de produtos com amianto estará proibida no Estado de São Paulo. A lei, sancionada pelo governador José Serra (PSDB), foi publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de julho. O minério, usado em telhas e caixas d?água, é considerado cancerígeno. Uma lei estadual semelhante havia sido promulgada em 2001, mas o Supremo Tribunal Federal a considerou inconstitucional.