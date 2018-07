SP monitora suspeitas de gripe suína

A Vigilância Epidemiológica de Osasco (na Grande São Paulo) investiga mais quatro casos suspeitos de gripe suína na família da criança que morreu pela doença no último dia 30 de junho, o primeiro óbito do Estado de São Paulo. Todos os pacientes suspeitos estão bem. Segundo Carmecy Lopes de Almeida, coordenadora da vigilância, três primos da menina que morreu e a avó dela, de 75 anos, apresentaram sintomas de gripe. Apenas a idosa, em razão da idade, já está recebendo tratamento, em domicílio, disse Carmecy. Ainda segundo a coordenadora da vigilância, não há pistas sobre onde a criança e familiares poderiam ter se contaminado. Os pais da menina de 11 anos que morreu, o irmão de 7 anos e uma outra criança amiga da família foram contaminados. Eles também estão bem e só o pai permanece internado, com quadro estável.Caso se confirme que os registros não têm relação com pacientes que vieram contaminados do exterior, o País pode ter a primeira evidência de circulação livre do vírus A(H1N1). A vigilância informou ontem que, ao contrário de informação dada pela Secretaria de Estado da Saúde, a criança foi ao serviço de saúde privado onde morreu, o Hospital Sino-Brasileiro, apenas na data do óbito. De acordo com Carmecy, não foram achados registros de outros atendimentos na rede municipal. A secretaria estadual informou ontem que ela teria passado por outro serviço que não o hospital, mas não soube informar qual. "A criança já chegou aqui muito grave, sem sinais de que pudesse ter gripe suína", afirmou Ricardo Lavieri, gerente médico do hospital. Ontem vizinhos da família continuavam a reclamar sobre suposta falta de informações da vigilância. Vilma Santos, de 40 anos, vizinha de frente da família, disse que chegou a hospedar o irmão da menina que morreu com gripe e que também foi contaminado pela doença. "Estamos preocupados", disse Vilma. De acordo com Carmecy, os protocolos do Ministério da Saúde não preveem visitas casa a casa após a confirmação de um caso em uma região. A vigilância deve buscar apenas os contatos próximos, o que está sendo feito. Os alunos da classe da menina estão sendo monitorados, além de colegas do transporte escolar e da escola de inglês. Até agora foram computados 1.027 casos no Brasil, com duas mortes, uma taxa de letalidade de 0,19%, abaixo da média mundial de 0,45%. O ministério destaca que não há motivo para pânico. Ontem, no entanto, usuários manifestavam preocupação no atendimento do hospital Emílio Ribas, na capital. Elaine Silva, de 31 anos, levou a filha de 7 anos ao hospital com sintomas de gripe. A criança teve contato com um viajante. "Fiquei preocupada depois que aquela menina de 11 anos, de Osasco, morreu." O caso foi descartado pois o viajante não tinha sintomas da gripe.