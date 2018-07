SP elabora plano contra mudanças climáticas

Um projeto de lei que tramita em regime de urgência na Assembléia Legislativa de São Paulo pode fazer com que o Estado com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do País tenha sua própria política climática - porém, com mais carências do que avanços. Assinado pelo deputado Adriano Diogo (PT), o Projeto de Lei (PL) 383/2007 foi aprovado por todas as comissões da casa e está pronto para votação. Especialistas ouvidos pelo Estado aplaudem a iniciativa, porém todos afirmam que o texto deve ser encarado exclusivamente sob esta óptica: como um começo. "Ele é muito deficiente em diferentes formas", diz o secretário-executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais, Fabio Feldmann. "Falta instrumental. A lei precisa ter o poder de interferir nos diferentes setores envolvidos nesse processo, como energia, transporte e agricultura, o que não é fácil." O projeto é calçado na Convenção do Clima, das Nações Unidas, e no Protocolo de Kyoto. Fala, por exemplo, de incentivo a medidas que estabilizem a concentração de gases-estufa na atmosfera. Não indica caminhos nem cita corte de emissões. O Brasil atualmente não tem tal obrigação, porém setores da sociedade começam a ver as metas como viáveis e inevitáveis. Em São Paulo, a maior fonte de gases-estufa é o setor industrial, que responde grosseiramente por 50% do total. A maior fonte nacional de gases-estufa é o desmatamento e a queimada, concentrada especialmente no Norte. Se não fosse por isso, o paulista responderia pela maior emissão per capita do País. Segundo Diogo, a intenção é deixar o estabelecimento de metas para uma etapa seguinte, a regulamentação, sob a égide do Executivo. "O empreendedor terá de apresentar uma curva de emissões, aí o poder público sugere redução", diz. O texto não foi discutido com o governo estadual nem a sociedade: uma audiência pública só deve ser marcada em setembro. Porém, o PL foi escrito a muitas mãos. Como frisa o próprio deputado, as mais ativas foram as da advogada Flavia Frangetto, do escritório Siqueira Castro. Ela diz que a inclusão de metas foge da intenção do projeto. "A lógica do PL é premiar, pela via da promoção e facilitação de mecanismos de apoio e incentivo, quem faz mais do que o exigido - o que é diferente de punir por não atingir meta impositiva", defende. "O âmbito do PL é o do permitido, e não o do proibido, ainda que comprometimento espontaneamente assumido seja contabilizado e venha a constar do saldo positivo ambiental." O presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), Fernando Rei, diz que metas de corte de emissões serão determinadas para as cem empresas que mais contribuem para o efeito estufa no Estado. A lista das empresas só será divulgada no ano que vem. Segundo ele, esse é um exemplo de que São Paulo já aplica uma série de políticas climáticas, como a formulação de inventários de emissões por setor e o incentivo a políticas de eficiência energética. "Faz com que o Estado transforme ação em política. Mas, em termos concretos, não traz nada de novo." O Estado deve à população uma política estadual de mudanças climáticas desde 2005, ano em que o decreto determinava seu estabelecimento. O Amazonas foi o primeiro Estado brasileiro a criar uma lei nesse sentido. Ela entrou em vigor em julho e visa principalmente evitar a derrubada da floresta.