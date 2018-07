SP e Campinas: prova no mesmo dia

Aqueles que irão prestar a prova da PUC-SP e da Puccamp devem ficar atentos. A PUC antecipou a data do vestibular, que seria em 2 de dezembro, para o dia 1.º - mesmo dia do exame da instituição campineira. A solução encontrada para a coincidência é permitir que os vestibulandos que fizerem a prova em Campinas pela manhã façam o exame da PUC no mesmo local, à tarde. Segundo a vice-reitora Bader Sawia, será providenciada alimentação aos candidatos.