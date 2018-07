SP divulga ranking ambiental de cidades

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo divulgou ontem o ranking ambiental dos municípios paulistas. Das 645 cidades, 332 foram avaliadas em quesitos como tratamento de esgoto, recuperação das matas ciliares, entre outros. As demais cidades não participaram do Projeto Município Verde ou entregaram o plano de ação - que fundamentou a avaliação - incompleto. Santa Fé do Sul foi o primeiro colocado. São Paulo ficou em 100º. Confira o ranking completo em www.estadao.com.br/e/a24.