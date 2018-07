SP concentra estabelecimentos clandestinos

Na cidade onde está a maior concentração de asilos encontra-se também o maior número de locais clandestinos: mais de 70% das casas para idosos de São Paulo são irregulares, segundo dados do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção São Paulo (OAB-SP). Na semana passada, as duas entidades lançaram uma campanha no Estado sobre o tema. Oficialmente, existem 60 casas para idosos na capital. Mas, do início do ano até agora, foram feitas 280 inspeções pelos técnicos da vigilância sanitária da Prefeitura e dessas, só 50 estavam em boas condições de funcionamento. No total, 14 foram interditadas. ''''Faltam condições de higiene, há alimentos vencidos, a infra-estrutura é precária e as famílias são complacentes, entregam o idoso e nos culpam se fechamos o local'''', diz Inês Suarez Romano, subgerente de produtos de serviços da vigilância em saúde da Prefeitura. No ano passado, dos 100 processos em tramitação para abertura de asilos, nenhum foi aprovado. ''''Há instituições de todo tipo, boas e ruins. Só que vamos precisar cada vez mais delas, por isso não podem continuar sendo centros de maus-tratos, nem depósito para as famílias que não querem ou não podem cuidar de seus idosos'''', diz a gerontóloga Marílis Berzies.