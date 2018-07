SP abre concurso para professores

As 80 mil novas vagas recém-criadas para professores na rede estadual de ensino de São Paulo não serão contempladas no próximo concurso a ser realizado pelo governo. Isso vai adiar em pelo menos um ano o início da redução do número de docentes temporários nas escolas da rede, uma das principais metas anunciadas pela Secretaria de Estado da Educação. O edital do concurso deve ser lançado no próximo mês e a previsão de integrantes do governo é que as novas vagas fiquem fora do processo. Apenas 5 mil das 80 mil devem entrar no concurso a ser realizado ainda no segundo semestre deste ano. O mais provável, segundo a própria secretaria, é que sejam abertas apenas as 10 mil vagas remanescentes. Os postos já existiam e estavam ociosos em consequência de aposentadorias ou exonerações pedidas por professores efetivos. Dados de maio deste ano apontam que 104 mil dos 217 mil docentes do Estado são temporários - o que corresponde a 48% do total de professores da rede de ensino estadual. A contratação de docentes em caráter temporário é criticada por, entre outros motivos, aumentar a rotatividade dos professores na rede e por não criarem vínculo com as escolas. "Para esse (concurso), o ingresso neste momento está previsto para 10 mil, que são as vagas que a gente já dispunha. Então, esse primeiro concurso foi previsto para suprir essas vagas", disse a diretora da Escola de Formação de Professores, Vera Cabral Costa. Segundo o secretário de Gestão, Sidney Beraldo, o número total de vagas pode chegar a 15 mil no próximo concurso. O objetivo do governo é abrir 90 mil vagas para professores por meio de concurso nos próximos anos - as 10 mil remanescentes e as 80 mil recém-criadas pelo governo. "Vamos fazer por etapas (os concursos) para garantir uma boa qualidade, uma linha de corte boa", explicou. "Conforme forem aparecendo as necessidades, vamos substituindo os temporários por concurso. Pensa-se em fazer 15 mil e, no ano que vem, vai se fazer uma outra avaliação." LUTA PELA QUALIDADE Ontem, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador José Serra (PSDB) sancionou os dois projetos de lei aprovados no final do mês passado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os projetos criam as novas vagas para professor mediante concurso em meio a uma série de medidas para melhorar a qualidade do ensino. Entre elas está a criação da Escola de Formação de Professores e do exame de avaliação dos docentes temporários. Todos os s aprovados em concurso ou na prova dos temporários terão de passar pela Escola de Formação. "Estamos focados na melhora da qualidade dos professores, na melhora da qualidade da sala de aula, que é o problema número um do ensino no Estado de São Paulo", disse Serra. Nos projetos sancionados ontem, o governo estadual vai também criar duas novas jornadas, de 12 e 40 horas semanais.