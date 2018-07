Estudo divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde indica que 70% das crianças de SP têm algum tipo de distúrbio do sono. Foram acompanhadas 330 crianças, entre 4 e 14 anos, atendidas no Hospital Cândido Fontoura. Do total, 55% das crianças têm ronco e apnéia obstrutiva, 27%, excesso de suor noturno e 10%, sonolência excessiva diurna.