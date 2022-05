Sósia do príncipe Harry prevê ganhar R$ 30 mil durante Jubileu da rainha

Rhys Whittock, sósia do príncipe Harry desde 2017, deve ganhar aproximadamente R$ 30 mil durante os dias 2 e 5 de junho, quando acontece o Jubileu da rainha Elizabeth. Foto: Facebook/Rhys Whittock

O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth está chegando e não são apenas os membros da família real que poderão desfrutar desse momento. Na verdade, uma das pessoas que já está com a mente empreendedora voltada para a ocasião histórica é o sósia do príncipe Harry, Rhys Whittock, de 38 anos.

Em entrevista ao portal MyLondon, o "gêmeo" do Duque de Sussex revelou que prevê ganhar 5 mil libras, o equivalente a R$ 30 mil, durante os dias de festa que marcam os 70 anos de reinado.

Ainda em entrevista ao veículo inglês, o sósia revelou que tem 12 eventos programados para os dias do Jubileu, entre 2 e 5 de junho. Com cada um desses trabalhos, Rhys Whittock deve receber de 500 a 700 libras, ou seja, R$ 3 mil a R$ 4 mil.

Segundo o MyLondon, Whittock ganha a vida se passando pelo neto da rainha Elizabeth desde 2017, quando aconteceu o noivado de Harry e Meghan Markle. Inclusive, ele se descreve como um "grande fã da realeza".

"Eu absolutamente amo meu trabalho. Não poderia pensar em algo melhor. É o melhor do mundo”, disse.

De acordo com Rhys, o Jubileu está na lista de eventos "muito lucrativos". Em 2018, no casamento de Harry e Meghan, ele lembra de ter recebido uma quantia significante.

A maior parte de seu trabalho é fazer encontro com fãs, participar de eventos e sessões fotográficas, e ele até possui uma seleção de ternos para esses momentos. Além, claro, de uma réplica do traje militar de Harry.

"As pessoas adoram as roupas militares, dão um toque extra de distinção e são tão identificáveis como do príncipe Harry", contou.

Mas não pense que foi fácil para Rhys Whittock conseguir a tradicional roupa. Na verdade, ele precisou mexer seus pauzinhos e comprar de um vendedor de excedentes militares. Na ocasião, o sósia solicitou réplicas das medalhas do neto da rainha. "Entrei em muitos detalhes para acertar o máximo possível”, revelou para MyLondon.