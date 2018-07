Um caso de botulismo, doença rara causada pela bactéria Clostridium botulinum, está sendo tratado no Hospital Samaritano, em Sorocaba. A comerciante Lindinalva Damasceno Cominatto, de 53 anos, está internada desde 2 de novembro na UTI do hospital. Ela teria adquirido a doença ao consumir uma conserva caseira de sardinha. O caso é raro: há apenas 40 registros de botulismo no Brasil.