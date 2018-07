Soro pode ter contaminado 14 pessoas em Ribeirão Preto

A Secretaria da Saúde e a Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto (SP) investigam 14 casos de pessoas que passaram mal, com tonturas e tremores, entre outros sintomas, em dois postos de saúde nos últimos 15 dias. Uma das suspeitas é que um soro glicosado estaria contaminado por bactérias, o que poderia levar à morte. No caso mais grave, a dona de casa Camila Nascimento Soares, de 20 anos, precisou receber oxigênio. Foram recolhidos para análise 1.875 frascos de soro, seringas e mangueiras (equipos). A hipótese de o manuseio do soro ter provocado a contaminação não está descartada. O lote do produto não foi interditado, mas os dois postos suspenderam seu uso. "O soro é o primeiro suspeito", diz o diretor do Departamento de Assistência à Saúde das Pessoas (Dasp), da Secretaria Municipal da Saúde, Wadis Gomes da Silva. Segundo ele, ainda não há um levantamento das possíveis semelhanças entre os 14 casos. Geralmente, os postos usam três tipos de soro: além do glicosado (para hidratação), o fisiológico (para pressão) e o ringer lactato (para perda sanguínea). "Todas as reações foram leves e não dá para afirmar que foram pirogênicas", diz Silva. As reações pirogênicas ocorrem quando uma substância estranha entra na corrente sanguínea e causa aumento de temperatura, calafrios, taquicardia, hipotensão (pressão baixa), sudorese e até parada cardíaca. "Eu estava vomitando e com tontura e fui ao posto", diz Camila. "Lá, precisei receber oxigênio. O jeito como eu fiquei me assustou, pois eu tremia e fiquei roxa. Um médico disse que outros casos parecidos tinham ocorrido e que uma bactéria seria a causa", comenta ela, ainda assustada. Segundo Silva, uma conclusão sobre o caso sairá em cerca de 30 dias.