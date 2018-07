Ingredientes 40 ml de vodca, 20 ml de suco de laranja, 20 ml de xarope de maçã verde e espumante brut. Veja também: Alquimista dos drinques Receitas de drinques: Riviera Jaboo itch Sol e mar Preparo Na coqueteleira, coloque 3 pedras de gelo, em seguida a vodca, o suco e o xarope. Bata bem e sirva em um copo long drink com gelo. Complete com espumante e decore com frutas e canudos.