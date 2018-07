Sopa fria de maracujá e água de coco do Lenz

Creme de maracujá 400ml água de coco 400ml manga picada 1/2 xícara (chá)kiwi 1 polpa de coco verde 1/4 xícara (chá) pimenta jamaica em pó 1/2 xícara (chá) >>Misturar o creme de maracujá om a água de coco. À parte, dissolver a pimenta num pouco de líquido. Acrescentar à sopa a pimenta e as frutas picadas. Finalize aromatizando com as flores de lavanda. Deixar gelar por 2 horas e servir com cubos de gelo, enfeitada com fatias de kiwi e flores de lavanda inteiras. Chef: Eliana Lenz do Restaurante Lenz Gourmet ( Est. Paulo Costa Lenz, 2.150, Gavião Gonzaga, (12) 3662-1077/3662-1421)