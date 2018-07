Sono agitado indica risco para Alzheimer

As pessoas com um tipo de transtorno de sono que faz com que fiquem bastante agitadas ou gritem quando estão dormindo podem ter maior risco de desenvolver doenças como Alzheimer e Parkinson. A afirmação é de um estudo publicado hoje na versão digital da revista ''Neurology'', centrada no denominado ''problema de conduta do sono durante a fase REM''. As pessoas com o distúrbio não experimentam a falta de tônus muscular que normalmente ocorre durante a fase. Pelo contrário, têm uma atividade muscular excessiva, que se traduz em gestos como socos. O estudo abrangeu 93 pessoas.