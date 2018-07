Sonda Phoenix toca água de Marte e Nasa estende missão

Testes de laboratório realizados pela sonda espacial Phoenix confirmaram a existência de água em Marte, informou ontem a Nasa, agência espacial americana, que aproveitou a ocasião para anunciar que a missão no Planeta Vermelho será prorrogada. O braço robótico da Phoenix depositou uma amostra do solo em instrumentos que identificaram vapores de água. "Vimos evidência dessa água em forma de gelo antes, mas esta é a primeira vez que a água marciana foi tocada", destacou William Boynton, cientista do analisador termal da Phoenix, na Universidade do Arizona (EUA). A missão de buscar indícios de que a vida no planeta seria possível estava prevista para durar 90 dias. Como a Phoenix está em "boa saúde", a Nasa decidiu estender as pesquisas por mais 30 dias. O anúncio foi feito por Michael Meyer, cientista que chefia a exploração de Marte. Isso deve gerar custo adicional de US$ 2 milhões ao projeto original, de US$ 420 milhões. "A missão é frutífera e Marte tem demonstrado ser muito interessante. A sonda funciona com perfeição e tem energia suficiente para seguir até depois do verão (do hemisfério norte)", disse Meyer. "A missão já alcançou seus objetivos mínimos e estamos prontos para alcançar todos os objetivos", completou. A sonda Phoenix pousou em 25 de maio no ártico marciano, região até então inexplorada.