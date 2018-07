A Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) confirmou para o início da madrugada de amanhã o lançamento da sonda Kepler, que por três anos e meio vai explorar o espaço em busca de planetas com condições semelhantes às da Terra de abrigar vida. A partida de Cabo Canaveral, no Estado da Flórida, está prevista para as 0h49 de amanhã.