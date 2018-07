Um equipamento da Nasa, montado na sonda lunar indiana Chandrayaan-1, fez as primeiras imagens do interior de algumas das crateras mais frias e escuras da Lua. O instrumento Mini-SAR, um radar, enviou para a Terra seus primeiros resultados. As imagens mostram o piso de crateras polares cujas profundezas estão perpetuamente na sombra. Cientistas estão usando o radar para procurar água.