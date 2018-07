Sonda Cassini fotografa nova aurora no pólo norte de Saturno

O planeta Saturno tem um tipo de aurora boreal que faz brilhar sua calota polar e que é diferente de todas as demais auroras conhecidas no Sistema Solar. O fenômeno foi captado por instrumentos da sonda Cassini, da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, e da Agência Espacial Européia (ESA). "Nunca vimos uma aurora como esta", afirmou o cientista britânico Tom Stallard, em nota distribuída pelas agências espaciais. A descoberta é descrita na edição desta semana da revista científica Nature. "Não é apenas um anel de auroras, como vemos em Júpiter ou na Terra. Essa aurora cobre uma área enorme do pólo. Nossas idéias atuais sobre o que provoca a aurora de Saturno prevêem que a região deveria estar vazia, então encontrar uma aurora brilhante ali é uma surpresa fantástica." Auroras são provocadas por partículas carregadas que fluem ao longo das linhas de força do campo magnético do planeta para a atmosfera. São partículas do Sol que causam as auroras da Terra. ESPECIAL E IMPREVISTO "As características únicas da aurora de Saturno estão nos dizendo que há algo especial e imprevisto no que diz respeito à magnetosfera desse planeta", disse o cientista responsável pelo instrumento de medição de campos magnéticos da Cassini, Nick Achilleos. A nova aurora, captada por uma câmera que fotografa em infravermelho, encontra-se numa região que está escondida do Telescópio Espacial Hubble. O fenômeno também varia constantemente, e chega a e desaparecer a intervalos de 45 minutos.