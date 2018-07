Sombra de Júpiter molda anel externo

É a sombra de Júpiter que dá forma à faixa mais externa - e misteriosa - dos anéis do planeta, afirma trabalho publicado na edição desta semana da revista Nature. Menos conhecidos que os de Saturno, os anéis do maior planeta do Sistema Solar só foram descobertos em 1979. Os raios do Sol arrancam elétrons de grãos de poeira, dotando-os de carga elétrica. A carga muda na passagem da luz para a sombra. O campo magnético força as órbitas a ficarem excêntricas.