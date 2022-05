Sollares: Festival de música eletrônica em Salvador ocorre nesta sexta

Vintage Culture é a atração mais esperada do festival Sollares e promete um show de 4h de duração. Foto: Instagram/@tomorrowlandwinter

Nesta sexta-feira, 27, a cidade de Salvador, na Bahia, recebe uma nova edição do Sollares, um dos maiores festivais de música eletrônica da cidade. O evento contará com nomes como Illusionize, Gabe, Maz, Carola e Techin.

A atração mais esperada da noite, o DJ Lukas Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture, promete fazer o show mais longo do festival, com 4h de duração.

A primeira parte do Sollares começa às 20h e termina às 9h. Porém, a festa também contará com um "after" que irá até às 14h. No total, o evento terá uma duração de 18h.

No site oficial da venda de ingressos, ainda há tickets disponíveis a partir do 4º lote. Os preços variam de R$ 120 a R$ 550 e há taxas.

Confira as atrações do Sollares: