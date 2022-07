'Sobrenatural 5' tem data de estreia marcada para julho de 2023

O ator Patrick Wilson estrelou os dois primeiros filmes da série. Foto: Blumhouse

Sobrenatural 5 tem estreia marcada para 7 de julho de 2023, segundo a Sony Pictures. Por coincidência, ou não, a sequência será lançada cinco anos após Sobrenatural: A Última Chave (2018). Anteriormente, a data estava marcada para o lançamento de Madame Teia, produção da Sony baseada em quadrinhos da Marvel. No entanto, foi adiado para outubro de 2023.

A franquia de terror Sobrenatural, um dos maiores sucessos da Blumhouse Productions, teve início com o diretor James Wan, que agora retorna como um dos produtores. Já Sobrenatural 5 será dirigido por Patrick Wilson, ator que estrelou os dois primeiros filmes da série e que também vai atuar no quinto longa.

O roteiro é de Scott Teems, juntamente com o co-criador da franquia de filmes Leigh Whannell. Já no elenco, destaque para Ty Simpkins, astro mirim que viveu o filho do personagem de Patrick Wilson na franquia, desde o primeiro longa lançado em 2010.

Sobrenatural 5 chega aos cinemas em 7 de julho de 2023. Foto: Blumhouse

Recordes de bilheteria

O quarto filme da franquia, Sobrenatural: A Última Chave, arrecadou mais de 167 milhões de dólares mundialmente à partir de um orçamento de 10 milhões de dólares, tornando-se a maior bilheteria da franquia.