Sobremesa: Crepe passion

Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 8 porções Ingredientes: Crepe: 10 gemas 200 g açúcar 125 g farinha de trigo 1/2 litro de leite 80 g manteiga 10 claras 1 pitada de bicarbonato manteiga sem sal para fritar Preparo: 1. Bata as gemas com a metade do açúcar, até ficar esbranquiçadas. Coloque a farinha de trigo, misture bem e reserve. 2. Ferva o leite e a manteiga juntos. Espere esfriar por 5 minutos e junte à gemada. 3. Bata as claras em neve com o açúcar restante. No fim, adicione o bicarbonato e misture. 4. Despeje a gemada, ainda quente, dentro da tigela com as claras e misture bem devagar. 5. Numa frigideira antiaderente, com 15 cm de diâmetro, derreta um pequeno pedaço de manteiga e acrescente uma concha e meia de massa de crepe. 6. Doure um lado e deixe 5 segundos no fogo, sem virar. Retire da frigideira e espere esfriar. Creme de confeiteiro: 3 gemas 75 g açúcar 10 a 15 g farinha de trigo 1/4 de litro de leite Preparo: 1. Bata as gemas e o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada. 2. Junte a farinha de trigo e misture bem. Reserve. 3. Aqueça o leite e, assim que ferver, derrame sobre a gemada e misture bem. 4. Leve a gemada ao fogo e deixe ferver por alguns minutos, batendo energicamente. Retire a panela do fogo e espere esfriar. Molho: 120 g açúcar 1/2 xícara (chá) de água 300 ml suco de maracujá com sementes 120 g manteiga Preparo: 1. Misture o açúcar e a água e leve ao fogo até obter um caramelo dourado claro. 2. Acrescente o suco de maracujá e mexa bem. 3. Apague o fogo, junte a manteiga, misture bem e reserve. Toque final: 1. Recheie cada crepe com uma colher de creme de confeiteiro. 2. Dobre em meia lua, apertando bem as beiradas. 3. Polvilhe cada crepe com açúcar e caramelize com ajuda do maçarico. 4. Coloque no forno até ficar quente. 5. Na hora de servir, coloque um pouco do molho de maracujá num prato fundo. Disponha no centro, a crepe souflê e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Custo: baixo Grau de dificuldade: trabalhoso