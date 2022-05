'Sobre Viver': Criolo lança seu novo álbum; ouça

Criolo lançou 'Sobre Viver', seu novo álbum de estúdio. Foto: Twitter/@criolomc

Criolo lançou nesta quinta-feira, 5, seu novo álbum de estúdio chamado Sobre Viver, onde versa sobre questões como as desigualdades do País e a morte da sua irmã pela covid-19.

O novo trabalho tem 10 faixas e conta com a participação de Jaques Morelenbaum, Liniker, Maria Vilani, Mayra Andrade, MC Hariel, Milton Nascimento e Tropkillaz.

As músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais de música. Nenhuma canção ganhou clipe e o cantor optou por usar cores em vez de imagens em cada faixa do álbum.

Ouça Sobre Viver: